Ex Ilva, miniere in Sardegna e l’inquinamento di Lombardia e Piemonte: l’Italia punta a quattro miliardi dal fondo di transizione Ue (Di martedì 14 gennaio 2020) Quattro miliardi di euro per quattro regioni. La maggior parte serviranno per lo stabilimento dell’ex Ilva in Puglia, ma una parte finirà anche in Sardegna. E poi probabilmente in Lombardia e Piemonte. Secondo le prime simulazioni è questa la fetta che spetterà all’Italia del Just Transition Fund, il fondo per la transizione energetica che sarà presentato oggi da Ursula von der Leyen a Strasburgo. Al parlamento riunito in plenaria la nuova presidente della commissione europea illustrerà il Green deal, cioè mille miliardi di euro d’investimenti verdi per i prossimi dieci anni. Cento dei quali serviranno per la transizione energetica delle aree che nel continente sono maggiormente dipendenti dalle industrie inquinanti. Il Green deal: mille miliardi in dieci anni – Dopo il dibattito di oggi, mercoledì gli europarlamentari voteranno una risoluzione sul piano ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

