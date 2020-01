Dediche ai camorristi al 41 bis: il concerto del neomelodico Niko Pandetta ad Abbiategrasso (Di martedì 14 gennaio 2020) Niko Pandetta, condannato in primo grado per spaccio e nipote del boss Turi Cappello, ergastolano al 41-bis, star di un evento che si terrà il 7 marzo, allo Spazio Fiera di Abbiategrasso, non senza polemiche. Intervenuto il sindaco del comune alle porte di Milano che ha subito frenato: "Nessuna richiesta è stata protocollata in Comune. Quindi nessuno ha autorizzato l’evento". Leggi la notizia su fanpage

