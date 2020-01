Cresce la Lega in Consiglio Regionale, passa Ciacciarelli (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Da tre a cinque consiglieri in pochi giorni, a cavallo tra il vecchio anno e il nuovo. Continua a Crescere il gruppo della Lega in Consiglio Regionale. Gli ultimi giorni del 2019 avevano visto l’ufficializzazione dell’ingresso (da Forza Italia) di Laura Cartaginese ed e’ arrivata ieri sul tavolo del presidente dell’Aula, Mauro Buschini, la comunicazione che sancisce il transito nel partito di Matteo Salvini anche di Pasquale Ciacciarelli. Anche il politico ciociaro nel 2018 era stato eletto nelle liste di Forza Italia, per poi passare lo scorso autunno in Cambiamo Con Toti (aderendo al gruppo Misto). Con i suoi cinque consiglieri, la Lega e’ numericamente la seconda forza di destra alla Pisana e punta ad agganciare Fratelli d’Italia, che di fatto in aula puo’ contare su sei esponenti. Il tourbillon di spostamenti non e’ ... Leggi la notizia su romadailynews

