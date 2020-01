Claudio Martelli su Bettino Craxi: “Se non fosse fuggito, avrebbe fato la fine di Moro” (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sarebbe morto” Bettino Craxi se non fosse fuggito in Tunisia: Claudio Martelli ne è convinto. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, il numero due del PSI a 20 anni dalla sua scomparsa fa un ritratto dell’ex presidente del Consiglio e spiega che se fosse rimasto in Italia, senza alcun dubbio “lo avrebbero incarcerato, forse sarebbe morto o addirittura l’avrebbero ucciso”. Claudio Martelli, Craxi “aveva paura di fare la fine di Moro” “Lo stato di diritto non c’era più, la gente aveva la bava alla bocca. Al Raphael fu linciato, perché di questo si trattò quando gli lanciarono addosso le monetine. E lui aveva la paura di fare la fine di Moro“, ha spiegato Martelli in occasione del ventennale della morte che ha riaperto le polemiche sul socialista italiano che ha segnato la storia della Repubblica italiana. ... Leggi la notizia su urbanpost

agorarai : Libia 'Con Craxi al governo non sarebbe successo quel che è accaduto né nel 2011 con i bombardamenti sul regime di… - agorarai : #Craxi 'non era un piacione come quelli di oggi, era uno che diceva quello che pensava' Claudio Martelli, nelle lib… - MariangelaErcu3 : RT @CieloItalia: Nessuno è perfetto,ma gli altri erano schifosi. Claudio Martelli contro Massimo D'Alema: 'Craxi ha fatto bene a scappare,… -