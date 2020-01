C’è un nuovo video dei due missili che hanno colpito l’aereo in Iran (Di martedì 14 gennaio 2020) L'ha pubblicato il New York Times, e mostra per prima cosa che il volo 752 di Ukraine Airlines è stato colpito due volte Leggi la notizia su ilpost

nzingaretti : Il #GreenNewDeal è un nuovo inizio per l’Europa e noi possiamo essere protagonisti. Oggi il @pdnetwork ha lanciato… - petergomezblog : Se volete anche voi farvi “partire l’embolo” e capire come avere un giustizia davvero uguale per tutti c’è il mio n… - Agenzia_Ansa : #Terremoto del 6.2 in #Indonesia, non c'è allarme tsunami. Nuovo #sisma anche a PortoRico con magnitudo 6.5, dopo l… -