C’è stata una grossa esplosione in uno stabilimento chimico a Tarragona, in Spagna: ci sono un morto e sei feriti (Di martedì 14 gennaio 2020) Martedì sera c’è stata una grossa esplosione in uno stabilimento chimico di Tarragona, in Catalogna, Spagna: ci sono un morto e sei feriti, scrivono i principali giornali spagnoli. L’esplosione è avvenuta poco prima delle sette in una fabbrica di IQOXE, società Leggi la notizia su ilpost

