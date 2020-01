Boris Johnson: "Sono fan dei reali: ce la faranno. Dovrei dimagrire, ma amo troppo il formaggio per essere vegano" (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sono un grande fan della famiglia reale. Sono sicuro che la questione Meghan e Harry si risolverà”. Parola del primo ministro inglese Boris Johnson che, intervistato dalla BBC, ha detto la sua sulla Megxit. Johnson ha dichiarato di essere un “grande ammiratore” dei reali, ma che ai Windsor dovrebbe essere dato spazio per risolvere la situazione senza commenti e intromissioni da parte dei politici. “Sono assolutamente sicuro che arriveranno ad una soluzione”, Sono state le parole pronunciate dal primo ministro dopo che ieri la Regina Elisabetta ha dato un primo via libera alla nuova vita dei Duchi di Sussex, intenzionati a diventare indipendenti dalla casa reale.Durante l’intervista, Boris Johnson ha anche parlato della sua vita personale e dei suoi buoni propositi per il 2020, tra cui spicca quello di perdere peso. L’inquilino ... Leggi la notizia su huffingtonpost

