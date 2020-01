Adoro!: Il talk show con Tommaso Zorzi e Giulia Salemi da stasera su Mediaset Play, YouTube e Facebook (Di martedì 14 gennaio 2020) A partire da questa sera, l'influencer e la modella condurranno per la prima volta un programma tutto loro. Scopriamo di che cosa si tratta! Leggi la notizia su comingsoon

raffael22857987 : Adoro il talk tina vs il pubblico #uominiedonne - vrgnrmn : LETS HAVE A SEX TALK ?? 1. 16 2. 4 mesi 3. entrambi 4. scivolo del parco giochi 5. sì 6. no 7. sì 8. non penso 9… - Jikookin4ever : @jkilpizzaiolo Uh okok allora ti invio un messaggio perché adoro kakao talk hahahahha -