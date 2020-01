Addio a un grande cronista e, soprattutto, a un amico (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella primavera del 1975 un gruppo di giovani dirigenti dell’IRI, per iniziativa di Giovanni Morganti, elaborò un ampio documento in cui si analizzavano le cause della crisi e in particolare le responsabilità del gruppo dirigente dell’Istituto: il presidente Petrilli, il DG Medugno e i suoi due vice Viezzoli e Calabria. Nelle nostre intenzioni, il documento doveva restare segreto in attesa di confrontarci con Petrilli e i suoi collaboratori sulle nostre analisi e le nostre richieste di cambiamento. All’epoca io ero il numero due dell’ufficio stampa ma lo reggevo di fatto perché il capo, Mario Benedetti, era andato da poco a dirigere le pagine economiche del Corriere della Sera. Una sera Mario invitò alcuni di noi a un incontro “segreto” con Giampaolo Pansa, all’epoca “grande firma” del quotidiano ... Leggi la notizia su huffingtonpost

NicolaPorro : Oggi è mancato un grande del pensiero conservatore: #RogerScruton. Mesi fa feci questa riflessione che ci tengo a r… - DavidSassoli : Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato della Rai in America Latina. Raccontò il Cile ostaggio di Pinochet e… - mac1090847166 : RT @GiorgiaMeloni: Addio a Giampaolo #Pansa, uno dei maestri del giornalismo italiano. Un grande professionista che ha raccontato l'Italia… -