‘Time Machine’ a Parma, nella capitale della cultura 2020 una mostra dedicata al tempo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo il tempo della Chiesa, tempo soprannaturale e non controllabile segnato dal suono delle campane, e dopo il tempo del mercante, tempo razionale e misurabile segnato dalla precisione dell’orologio, la modernità vede affacciarsi una nuova percezione del tempo, un tempo non più univoco e lineare, ma molteplice e reversibile. Un tempo elastico, che può essere rallentato e accelerato, ridotto o ampliato a dismisura. Un tempo, anche, inventato: è nell’Ottocento che si inventa il concetto di preistoria, con la scansione dei suoi grandi periodi. Ed è nello stesso secolo che la fotografia prima e il cinema poi forniscono la tecnologia per fissare il tempo, nel ritratto come nello studio dell’evoluzione del movimento. L’epoca moderna è segnata da macchine per il tempo, o meglio dalla macchina del tempo, da una Time machine che allude sia alla meccanicità che alla “fabbricabilità” del tempo. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : ‘Time Machine’ a Parma, nella capitale della cultura 2020 una mostra dedicata al tempo - emiliaromagnago : “Time Machine” a Palazzo del Governatore dal 13 gennaio al 3 maggio 2020 #emiliaromagna - giuffredi72 : RT @ComuneParma: Il Presidente Regio Mattarella visita la mostra Time Machine -