Sulle sostituzioni Gattuso ha ragione: «Non sono obbligatorie» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sulle sostituzioni, nel calcio, si potrebbero scrivere romanzi. In Italia, ovviamente, la più celebre resta quella della finale del Mondiale nel 1970, con Valcareggi che manda in campo Rivera a sei minuti dal termine a finale ormai irrimediabilmente compromessa. Ma anche quella del 1994, con Sacchi che toglie Baggio per faro posto a Marchegiani dopo l’espulsione di Pagliuca contro la Norvegia. C’è una mistica delle sostituzioni. Per alcuni, è dalle sostituzioni che si comprende la bravura e la velocità di pensiero di un allenatore. Ogni allenatore – ogni allenatore – finisce prima o poi bersagliato per i cambi. Se parliamo soltanto di Napoli, è toccato a tutti: da Reja a Mazzarri, fino a Benitez, Sarri e lo stesso Ancelotti. Adesso, è il turno di Gattuso. In Messico non hanno gradito i tre minuti concessi a Lozano: vedono il loro idolo bistrattato all’ombra ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Sulle sostituzioni Gattuso ha ragione: «Non sono obbligatorie» Esiste una mistica che attribuisce ai cambi un pote… - tenebrojfk81 : RT @dydsix: Scrivi un tweet a 'difesa' di Conte che ha gli stessi problemi di Spalletti perche fatto mercato di sostituzione e quindi dal 7… - dydsix : @pap1pap @Nikobal3 peraltro se cambi mister e tu volevi il cambio di spalletti, anche se non volevi conte, poi non… -