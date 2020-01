Storia incredibile: un ladro durante il colpo chiede scusa e abbraccia la vittima (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sull’isola di Guam si è verificata una rapina a dir poco insolita: il ladro infatti si è pentito del gesto commesso ed è tornato indietro per abbracciare la vittima e scusarsi. “Mi dispiace, ma non ho scelta” Genevie Santos, la donna che è stata rapinata, “Lucky Land” e ha raccontato i dettagli di quel mercoledì notte. Stava lavorando come suo solito finché non è entrato nella sala giochi un uomo coperto in volto che si è messo a minacciare i clienti con una pistola. Il rapinatore ha ordinato a tutti di sdraiarsi a terra e poi si è diretto verso Genevie. Ha minacciato la ragazza e il suo fidanzato chiedendogli tutto il denaro presente nella cassaforte. La ragazza terrorizzata ha eseguito gli ordini e ha consegnato il bottino al ladro. Oltre ai soldi presi dal panico gli hanno consegnato anche i documenti e la patente, tanto che il ladro, forse intenerito, ... Leggi la notizia su velvetgossip

