Salvo Veneziano e la frase su Elisa De Panicis: il web insorge (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una vera e propria bufera sul web si è scatenata contro Salvo Veneziano, concorrente del primo Grande Fratello e ora concorrente del Grande Fratello Vip: il gieffino ha fatto un apprezzamento senza freni sulla collega Elisa De Panicis. Salvo Veneziano su Elisa De Panicis Il web non ha apprezzato affatto il commento di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis: il gieffino, tra le risate degli altri concorrenti, ha fatto un apprezzamento smodato sulla giovane concorrente. In tanti lo hanno accusato chiedendone la squalifica per i toni coloriti del suo commento, specie in un momento in cui si parla tanto di violenza sulle donne e di rispetto tra i sessi: “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perchè le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate”, ha ... Leggi la notizia su notizie

