Repubblica: De Laurentiis ha esonerato Ancelotti per assecondare giocatori e tifosi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marzo Azzi su Repubblica oggi commenta lo scivolone del Napoli che si ritrova in undicesima posizione, ben 4 posizioni più in basso di dove l’aveva lasciata Ancelotti quando è stato esonerato. E proprio sulla decisione dell’esonero secondo Azzi il presidente avrebbe scelto per accontentare la piazza il trend dei risultati continua a essere pessimo e il cambio in panchina voluto da Aurelio De Laurentiis non ha sortito per ora gli effetti sperati, anche se il presidente ha assecondato in tutti i modi la nostalgica voglia di restaurazione dei suoi giocatori e di una parte della tifoseria: senza nemmeno farsi sfiorare dal dubbio che potesse essere una richiesta pretestuosa. Ma adesso con il ritorno al 4-3-3 e il mercato che si sta conducendo a gennaio, il Napoli è da solo con le sue responsabilità che ha fino ad oggi addossato tutte al suo ex allenatore Era del resto la ... Leggi la notizia su ilnapolista

