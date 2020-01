Ragazza di 17 anni violentata dopo serata insieme a madre e zia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Orribile caso di violenza contro le donne a Milano. Una ragazzina di 17 anni è stata stuprata da un uomo davanti agli occhi della zia. La vicenda risale al 9 Giugno 2019 ma l’arresto dell’uomo, un 29enne boliviano già noto alle forze di polizia, è avvenuto soltanto nella serata di venerdì 10 Gennaio 2020. Le indagini del caso sono state portate avanti dagli agenti del commissariato di Scalo Romana. I fatti risalgono alla notte tra sabato 8 e domenica 9 Giugno 2019, nel capoluogo lombardo. La 17enne era uscita insieme alla madre, la zia e un’altra loro conoscente per trascorrere una piacevole serata in compagnia. Ragazza di 17 anni violentata E proprio durante la notte, le quattro donne avevano conosciuto due uomini boliviani con cui si erano intrattenute fino all’alba. Intorno alle 8 della mattina di domenica, le tre donne si erano fermate per comprare del cibo ... Leggi la notizia su notizie

