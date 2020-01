Palermo: dal Ghana pillole medicinali non conformi, sequestro all’aeroporto (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) – Nel corso del 2019, sono state denunciate altre tre persone, tutte di nazionalità ghanese, e sequestrate un totale di oltre 24.000 pillole medicinali, oltre 23.000 grammi creme medicinali, oltre 800 confezioni medicinali tra spray e bustine e oltre 91.000 millilitri di creme cosmetiche il tutto destinato al mercato italiano. L’operazione svolta si inquadra in un più ampio contesto operativo, che vede l’Agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza impegnate nel contrasto ai traffici illeciti attraverso la consueta sinergia e collaborazione tra il Comando Provinciale G. di F. e l’Ufficio delle Dogane di Palermo ‘ S.O.T. Aeroporto di Punta Raisi a tutela delle legalità e della sicurezza pubblica.L'articolo Palermo: dal Ghana pillole medicinali non conformi, sequestro all’aeroporto (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

TgrSicilia : L'ex calciatore del #Palermo Fabrizio #Miccoli e' stato condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal m… - tifosipalermoit : Mercato ancora aperto. Fitti colloqui telefonici tra Mirri, Sagramola e Di Piazza. L’allenatore vorrebbe un terzino… - tifosipalermoit : Il tecnico rosanero è giocoforza il parafulmine di tutte le critiche. I tifosi contestano l’allenatore sul… -