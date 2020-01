PAGELLE Parma Lecce 2-0: Inglese flop, Kucka motorino e Lapadula sprecone VOTI (Di lunedì 13 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Lecce Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Lecce, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Iacoponi flop: Inglese VOTI Parma (4-3-3): Sepe 6; Darmian 6, Iacoponi 7, Bruno Alves 6, Gagliolo 6,5; Grassi 6 (76′ Scozzarella SV), Hernani 5,5 (84′ Gervinho SV), Kucka 6,5; Kurtic 5,5, Inglese 5 (70′ Cornelius 6,5), Kulusevski 6. All. D’Aversa. Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Donati 6, Lucioni 5,5, Rossettini 5,5, Dell’Orco 5; Petriccione 6,5, Tachtsidis 5,5, Deiola 5,5 (87′ Rispoli SV); Mancosu 6 (64′ Lapadula 5,5); Babacar 5 (78′ Vera SV), Falco 6. All. Liverani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

