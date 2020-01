Oscar 2020, le nomination in diretta: ecco tutti i candidati per il premio dell’Academy (Di lunedì 13 gennaio 2020) Joker, C’era una volta a Hollywood, The Irishman e 1917. La partita degli Oscar 2020 passa da questi quattro titoli. Almeno stando alle nomination appena annunciate dagli attori Issa Rae e John Cho. Il Leone d’Oro di Venezia 2019 raccoglie 11 nomination (film, regia, attore, per ricordare le nomination più pesanti). L’ultimo film di Tarantino segna 10 (anche qui film, regia, attore protagonista e non). Mentre il ritorno di Martin Scorsese (via Netflix) non è da meno con dieci nomination tra cui film regia e nomination per due dei tre attori protagonisti (Joe Pesci e Al Pacino ma non Robert De Niro). Doppia cifra sempre a 10 per il 1917 di Sam Mendes che però tiene vuote le caselline degli attori per un film molto più legato alla performance stilistica, modello Dunkirk, che a quella recitativa. Notevole anche l’exploit di Parasite, l’ultima Palma d’Oro di Cannes che ha letteralmente ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

