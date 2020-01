Nora Amile della “Pupa e il Secchione”: “Sono casta, mi ritiro in convento” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dietro front di una delle Pupe più famose; Sara Amile ha scelto di tornare casta e di ritirarsi in convento. La notizia ha fatto molto discutere i fan. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è successo… “Sono tornata casa” “Sono casta da oltre 10 mesi per scelta. Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali”, ha affermato senza battere ciglio. Poi ha continuato: “Presto chiederò alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro Convento per un ritiro spirituale … Nulla è impossibile per colei che si trova preparata a vincere ogni avversità. I timorosi sono i perdenti”. L'articolo Nora Amile della “Pupa e il Secchione”: “Sono casta, mi ritiro in convento” proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

