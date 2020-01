Milano, operai su una gru per protesta: “Non ci pagano da ottobre, noi qui finché non ci pagano” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Hanno preso il nostro sudore e non ci hanno pagano niente da ottobre. Questa è la spiegazione data da un gruppo di operai (più di 20) saliti su una gru in un cantiere in via Tarvisio a Milano. “Stiamo aspettando i nostri soldi, non vogliamo altro – hanno detto in un videomessaggio – Grazie, fate qualcosa per piacere”. L'articolo Milano, operai su una gru per protesta: “Non ci pagano da ottobre, noi qui finché non ci pagano” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Milano, operai su una gru per protesta: “Non ci pagano da ottobre, noi qui finché non ci pagano” - TutteLeNotizie : Milano, operai su una gru per protesta: “Non ci pagano da ottobre, noi qui finché non ci… - romi_andrio : RT @rep_milano: Operai salgono su una gru a 60 metri d'altezza per protesta a Milano: 'Non ci pagano da ottobre' [aggiornamento delle 14:49… -