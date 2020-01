LIVE Sinner-Paire 4-6, 6-2, 3-4 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Sinner rimane aggrappato al match. Turno di servizio decisivo per Paire (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Errore di Paire, Sinner può respirare. 40-40 Gran dritto di Sinner che salva anche il secondo match point. 30-40 Ottima prima di Sinner che annulla il primo match point. 15-40 Ci sono due match point per il transalpino. 15-30 Sinner prova a rimanere in vita. 0-30 Al termine di uno scambio lunghissimo, Sinner sbaglia la palla corta che mette il francese a due punti dal match. 0-15 E’ buona, come dimostra “L’occhio di falco”, la soluzione di Paire che ottiene un vincente. 5-3 Sinner spedisce fuori il tentativo disperato di venire a rete. Game inaspettatamente velocissimo per Paire. Ora l’azzurro deve cercare di tenere in vita la partita. 40-0 Dritto incrociato di Paire, dopo una buona preparazione. Tre palle dell’allungo. 30-0 Prima pazzesca di Paire. L’azzurro non può nulla, se non impattare ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves, Alonso 2° nella Dakar. Sinne… - zazoomblog : LIVE Sinner-Paire 4-6 6-2 0-1 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire trova subito il break nel terzo e decisivo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Paire 4-6 6-2 2-3 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Sinner rimane in scia a Paire mentre si entra nel momen… -