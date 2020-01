La guerra è finita: trama, cast e streaming della serie tv in onda su Rai 1 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La guerra è finita: trama, cast e streaming della serie tv in onda su Rai 1 Inizia il 13 gennaio 2020 La guerra è finita, nuova fiction in onda su Rai 1 che affronta un racconto tanto intenso quanto emozionante, una storia dentro la Storia, quella reale, fatta di uomini, guerra e dolore. La fiction, per la regia di Michele Soavi con protagonisti Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco, è una produzione Palomar e si compone di quattro episodi, trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Completamente girata nella provincia di Reggio Emilia, La guerra è finita è ambientata nell’Italia post Liberazione e racconta la storia di un popolo che, dopo aver vissuto anni di orrore, guerra e Olocausto, si rialza e ritrova la sua umanità. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie tv: dalla trama al cast a come ... Leggi la notizia su tpi

