Katia Ricciarelli a Verissimo | «Un frate tradì la mia fiducia | mi voleva solo per lui

Katia Ricciarelli ospite a Verissimo inizia raccontando un piccolo incidente che ha avuto recentemente che le sta causando qualche piccolo problema al ginocchio. Rassicura però che sta meglio e che non è nulla di grave, così Silvia Toffanin lancia subito il primo filmato che riassume la vita e la carriera della nota cantante. Katia ammette di non aver avuto una vita facile, ma confessa che la mamma, che descrive come una donna sola ma molto forte e combattiva, ha saputo tutelarla riuscendo ad andare avanti anche dopo la morte della figlia, la sorella della Ricciarelli. Proprio la mamma è stata a trasmetterle la passione per il canto e Katia ricorda che spesso cantavano insieme. Spiega che la madre rimase incinta e le sorelle la cacciarono di casa costringendola a portare avanti la gravidanza da sola. Il padre invece lo ha visto solo una volta in vita sua, quando era ormai grande, e ...

