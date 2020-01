Kate e Will, ascesa dei futuri sovrani Ora sono loro la forza della Corona (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gaia Cesare Mai uno scandalo, mai uno scivolone. Con la Megxit salgono le loro quotazioni. Perfetti interpreti della linea di Elisabetta II Il maggiore, William, 37 anni, più timido e taciturno, ha sempre misurato le sue uscite pubbliche e non è mai finito in uno scandalo. Il minore, Harry, 35 anni, più sfacciato e festaiolo, ha sempre voluto fare di testa sua e ha creato non pochi imbarazzi alla Corona, dalle foto in uniforme nazista per una festa in costume alle immagini nudo in un party privato a Las Vegas. sono passati 22 anni dall'evento più tragico che possa capitare a due ragazzini, la morte della mamma, la principessa Diana, nell'agosto del '97, quando il primo aveva 15 anni e il secondo appena 12. E nemmeno quella tragedia basta più a tenere unito il filo indissolubile tra i due fratelli e discendenti di casa Windsor. «Will» e Harry prendono strade diverse. Con ... Leggi la notizia su ilgiornale

