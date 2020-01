Ilary Blasi rivela a Fabio Fazio: “Mi sento umiliata a causa di mio marito…” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa“, tra i numerosi ospiti, c’era Ilary Blasy. La bella conduttrice ha rilasciato alcune dichiarazioni, con la solita verve dinamica e scherzosa che la contraddistingue, sulla sua relazione con Francesco Totti e la loro vita di coppia. “A volte mi sento umiliata” Quando Fazio chiede qualcosa di più intimo in merito alla quotidianità della coppia e alla loro vita familiare, Ilary Blasi fa una rivelazione che fa sorridere tutti… “A volte mi sento umiliata, non è facile essere sua moglie: sai, certe volte mi chiamano al cellulare per parlare con lui”. Il conduttore ha anche chiesto se Totti sia uno di quegli uomini che fa le faccende di casa: “No, se glieli chiedi, a volte, sì. Ma di sua spontanea volontà non fa nulla“. L’intervista ha fatto sorridere il pubblico e regalato ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : A quest'ora Ilary Blasi avrebbe già aperto il televoto, sfanculato tutti i concorrenti e abolito di sua iniziativa… - lucaidek : @rollingfrnkiero e la regina ilary blasi!!!! - kimmy180878 : RT @footmodel_italy: I piedini della bellissima Ilary Blasi -