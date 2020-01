Il Segreto trame spagnole: Eulalia vuole rapire e torturare Francisca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le trame spagnole de Il Segreto raccontano di un triste epilogo per Francisca Montenegro. Come già ampiamente trattato in precedenza, la dark lady di Puente Viejo verrà rapita dalla Marchesa Isabel. Dopo infinite peripezie, però, la donna deciderà di lasciarla andare sancendo il ritorno della Montenegro in paese. Dopo questo avvenimento, però, per Francisca potrebbe presentarsi un nuovo, e molto più insidioso, pericolo. La zia Eulalia, infatti, terrà sotto controllo sua nipote e si dirà pronta a fare tutto pur di vendicarsi di quanto subito in passato. Anticipazioni spagnole: Francisca torna libera Se nelle trame italiane de Il Segreto donna Francisca continua a comandare indisturbata in paese, lo stesso non può dirsi per quelle spagnole. Le anticipazioni di quello che accadrà nella penisola iberica, infatti, ci svelano che la donna sta per cacciarsi in un nuovo guaio. In seguito al ... Leggi la notizia su kontrokultura

