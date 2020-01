Il giro dell’anno in 12 segni, intervista a Simon & the Stars (Di lunedì 13 gennaio 2020) di Fiorella Franchini Tutte le più importanti civiltà antiche hanno dedicato grande attenzione all’osservazione dei fenomeni celesti e sviluppato una propria astrologia, da quella babilonese a quella vedica o indiana, a quella cinese e Maya. Anche presso popoli primitivi ne è esistita una forma, certamente meno avanzata rispetto a quella maturata presso le grandi culture a causa delle ridotte capacità matematiche, essenziali a definire il movimento degli astri. Dopo la dimostrazione dell’eliocentricità del nostro Sistema Solare, durante la rivoluzione copernicana, l’astronomia si è differenziata dall’astrologia che ha cominciato ad essere considerata una pratica dell’occulto e una pseudoscienza. Ognuno di noi, almeno una volta, ha creduto che i corpi celesti annunciassero le azioni personali. “L’’ostinazione per l’astrologia è un’orgogliosa ... Leggi la notizia su ildenaro

