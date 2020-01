Harry e William smentiscono la lite. "Niente veleni tra noi" (Di lunedì 13 gennaio 2020) I principi Harry e William hanno smentito in una nota congiunta diffusa a margine del summit reale quanto scritto oggi da un giornale britannico sui presunti toni particolarmente aspri di loro divergenze recenti. Si tratta di “una storia falsa” pubblicata “malgrado le nostre smentite”, affermano i figli di Carlo e Diana in un testo diffuso dalla corte. I due rivendicano poi l’impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro “l’uso d’un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente pericoloso”.Il riferimento è a un articolo del Sunday Times, secondo il quale William avrebbe confidato la sua tristezza a un amico. “Ho tenuto il mio braccio attorno a mio fratello per tutta la vita, adesso non posso più farlo, siamo entità separate”, avrebbe detto il principe, secondo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

