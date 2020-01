Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano su Elisa De Panicis: ‘Quella è da scannare’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvo Veneziano, concorrente del primo Grande Fratello, è rinchiuso insieme ad altri 3 concorrenti delle passate edizioni del reality (Pasquale Laricchia, Patrick Romano e Sergio Volpini) nel privé dell’edizione Vip . Per passare il tempo chiacchierano un po’ di tutto. Ad un certo punto Sergio Volpini, passato alla storia come “ottusangolo”, chiede un parere agli altri tre sulle donne della casa e Salvo Veneziano, nonostante sia stato tra i pionieri del reality in tv, forse si è scordato troppo presto di essere ripreso dalle telecamere lasciandosi andare ad un commento su Elisa De Panicis (CHI È) che definire estremo e violento è dir poco, tanto che Federica Panicucci parlandone a Mattino 5 ha sentenziato: “A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -