Grande Fratello Vip 2020, le lacrime di Antonella Elia: «Ho paura di restare qui» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip 2020 pianto liberatorio per Antonella Elia. Pensare può fare male e nella casa del reality più longevo della televisione italiana, dove non c’è la routine quotidiana a interrompere il flusso di pensieri, può capitare di lasciarsi andare allo sconforto. È quello che è successo alla showgirl 56enne, che tra le lacrime ha ammesso di avere paura a stare lì dentro. A consolarla ci ha pensato Fernanda Alessa. Le prime notti di Antonella Elia non sono state facili a causa della difficoltà nel dormire. Ieri, dopo una notte trascorsa a pensare, Antonella Elia si è messa a piangere e si rivolta alla coinquilina ringraziandola per la vicinanza: «Tu sei stata gentilissima». «Ma quando vuoi sono qui, se vai in camera adesso non c’è nessuno ti riposi e così ti ricarichi un pochino», le ha consigliato Fernanda. «È che ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -