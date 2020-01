Gf Vip, Antonio Zequila rimane nella casa: l’attore non ha bestemmiato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Per alcune ore quello della presunta bestemmia pronunciata da Antonio Zequila è stato il caso del giorno della nuova edizione del Gf Vip, ma nella serata del 13 gennaio la direzione del programma ha fatto sapere che il popolare attore di fotoromanzi non ha pronunciato alcuna profanità. Zequila non sarà pertanto espulso dalla casa più spiata d’Italia, al contrario di quanto rischia probabilmente di accadere a Salvo Veneziano dopo le frasi pronunciate contro le concorrenti Elisa De Panicis e Paola di Benedetto. Antonio Zequila al Gf Vip Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 13, 2020 Secondo quanto riportato dalla direzione dopo avere visionato più volte i video e gli audio ripresi dalle telecamere, Antonio Zequila non ha ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : Grande Fratello Vip 4, Antonio Zequila ha bestemmiato? - VIDEO - tempoweb : #Zequila e il giallo della #bestemmia. Cosa ha deciso il @GrandeFratello - infoitcultura : Grande Fratello Vip 2020, Mediaset: “Antonio Zequila non ha bestemmiato” -