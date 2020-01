CorSport: Mertens torna domani. Non sarà in campo contro il Perugia (Di lunedì 13 gennaio 2020) contro il Perugia, domani, in Coppa Italia, non ci sarà Mertens. Scrive il Corriere dello Sport: “Dries, il centravanti in scadenza. Lui è reduce da un ciclo intensivo di terapie ad Anversa per smaltire un fastidio agli adduttori – nel centro del fisioterapista della Nazionale belga – e dunque andrà valutato in vista della Fiorentina. È atteso domani a Napoli, fisicamente dopo una decina di giorni di assenza, e poi si vedrà”. L'articolo CorSport: Mertens torna domani. Non sarà in campo contro il Perugia ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

tbelfatto : RT @napolista: CorSport: se #DeLaurentiis avesse ascoltato #Ancelotti su #Mertens e #Callejon, il #Napoli non sarebbe dov’è Per Angelo Car… - Alubritto : Tracollo Napoli, CorSport: se ADL avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon, la squadra non sarebbe dov’è -… - zazoomblog : CorSport: se De Laurentiis avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon il Napoli non sarebbe dov’è - #CorSport… -