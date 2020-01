Cologno Monzese, bambina di 3 anni investita: corsa in ospedale e sospetta frattura (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una bambina di 3 anni è stata investita da un veicolo a Cologno Monzese poco prima delle 16 di oggi, lunedì 13 gennaio. Paura per la piccola e immediato intervento dei soccorritori con ambulanza ed elicottero. La bimba ha riportato una sospetta frattura a un piede, secondo quanto riportato dal 118, ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Leggi la notizia su milano.fanpage

