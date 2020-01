Calciomercato, doppia cessione in casa Fiorentina: novità per Milan e Sampdoria, colpi di Napoli e Bologna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Calciomercato – Giornata intensa per le trattative di Calciomercato. Tante le squadre al lavoro per chiudere importanti colpi. Molto attive le compagini di Serie A, ma si muove qualcosa anche in Serie B. Bologna – I felsinei sono forti su Ibanez. Il centrale dell’Atalanta è appetito anche dalla Roma, ma Walter Sabatini si è detto convinto di poter chiudere nelle prossime ore. Accordo sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus. Fiorentina – doppia cessione in casa Fiorentina. Dabo si trasferisce in prestito alla Spal fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto in favore dei ferraresi. Saluta per sei mesi anche Rasmussen. Il difensore va in Germania all’ Erzgebirge Aue. Inter – I nerazzurri sono ad un passo dal chiudere l’operazione Giroud con il Chelsea. Marotta insiste anche per Eriksen. Milan – Il Milan ha ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

