AO Tennis 2: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono trascorsi ben 2 anni da quando Bigben Interactive lanciò sul mercato AO Tennis, in un anno in cui il Tennis tornava nella scena videoludica dopo molti e molti anni di assenza. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di AO Tennis 2, il primo videogioco dell’anno incentrato sul suddetto Sport, disponibile su PC, PS4 e Xbox One. E’ riuscito AO Tennis 2 ad imparare dai suoi errori proponendo un titolo migliorato sotto ogni punto di vista? Scopritelo leggendo la nostra Recensione. AO Tennis 2 Recensione Partiamo prima di tutto dagli elogi. AO Tennis 2 è decisamente generoso in contenuti. Dal menu principale è possibile accedere a svariate modalità, pensate sia per intrattenere il più a lungo possibile il giocatore che rendere il più vasto possibile il gioco stesso. Tra le modalità ... Leggi la notizia su gamerbrain

infoitscienza : AO Tennis 2, la nuova stagione si apre col primo grande slam – Recensione - infoitscienza : AO Tennis 2 – Sarà la volta buona? (recensione) - infoitscienza : AO Tennis 2: disponibile la video recensione -