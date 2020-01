Aggressione a Poggioreale, il Questore Cirielli: “Solidali all’agente ferito” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “CARCERI, Aggressione A Poggioreale. Cirielli (FDI): “SOLIDARIETA’ AD AGENTE FERITO. BONAFEDE DIFENDE DI MAIO MA NON I POLIZIOTTI” “Siamo in piena emergenza sicurezza nelle carceri italiane. Esprimo la mia solidarietà all’agente della Polizia Penitenziaria che, ieri, è stato barbaramente aggredito da un detenuto all’interno del carcere di Poggioreale a Napoli”. Lo dichiara il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli (Fratelli d’Italia): “E’ vergognoso il silenzio del ministro Bonafede sugli episodi di violenza che ormai quotidianamente si verificano contro i poliziotti in servizio presso le case circondariali. Sono necessari provvedimenti urgenti da parte del ministro della giustizia che – sottolinea Cirielli – deve non solo rafforzare il personale di Polizia Penitenziaria, ma dotare gli agenti di strumenti moderni e ... Leggi la notizia su anteprima24

