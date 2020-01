Aggressione a carico autista Sita Sud-viaggiatore violento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo grave episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio u. s., a carico di un autista di autobus di linea, dipendente della Società che effettua TPL, Sita Sud, durante il proprio turno di lavoro. Questa volta, l’aggressore è un giovane ragazzo sui venticinque anni di età che, dopo aver insultato il lavoratore per futili pretesti, giunto alla fermata in loc. S. Tecla, nel Comune di Montecorvino Pugliano, SA, passando alle offese, estrae dai propri indumenti una pistola e la punta verso il lavoratore. Sembra che solo l’intervento di una persona del posto, che nel frattempo era salito a bordo dell’autobus, abbia evitato il pregiudicarsi della situazione. Si tratta solo dell’ultimo episodio, insieme ai casi di bottiglie di vetro rotte, coltelli estratti dalle tasche e messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto ... Leggi la notizia su anteprima24

