A14, viadotto Cerrano chiuso ai mezzi pesanti: “Pile spostate di 7 cm” (Di martedì 14 gennaio 2020) Divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano sull’A14. A far scattare la misura lo spostamento delle pile, dell’ordine dei 7 cm. “Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra. Mentre in corrispondenza delle pile sono presenti … L'articolo A14, viadotto Cerrano chiuso ai mezzi pesanti: “Pile spostate di 7 cm” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

