Violentare la figura di Gesù è l’estrema forma di dissacrazione dell’uomo (Di domenica 12 gennaio 2020) Di Gesù era già stato detto tutto, ma nessuno poteva immaginare che qualcuno lo “dipingesse” come pedofilo e in atteggiamento esplicito. Esposto al museo comunale di Roma è comparsa una presunta opera d’arte raffigurante un Gesù in posa eretta con un fanciullo inginocchiato. L’immagine era stata seg Leggi la notizia su ilfoglio

Giacomo16887166 : Violentare la figura di Gesù è l’estrema forma di dissacrazione dell’uomo -