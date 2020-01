Tragedia alla Dakar 2020, morto il pilota portoghese Paulo Gonçalves (Di domenica 12 gennaio 2020) Tragico incidente alla settima tappa della Dakar 2020, la più lunga tra Riad e Wadi Al Dawasir in Arabia Saudita, dove è morto il motociclista portoghese Paulo Gonçalves. L’uomo aveva 40 anni. Il portoghese era considerato tra i più esperti in gara. Arrivato secondo nell’edizione 2015, era alla sua tredicesima partecipazione al rally. Il pilota è caduto dopo 276 km, è stato ritrovato incosciente dai soccorritori. Immediato il trasporto in ospedale su un elicottero, ma all’arrivo Gonçalves non ce l’ha fatta. L'articolo Tragedia alla Dakar 2020, morto il pilota portoghese Paulo Gonçalves proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

