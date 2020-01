Striscia, Vittorio Brumotti aggredito con un coltello. Ferito cameraman (Di domenica 12 gennaio 2020) Vittorio Brumotti aggredito con un coltello. cameraman di Striscia la Notizia Ferito La notizia si sta diffondendo in rete a macchia d’olio: Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, sarebbe stato aggredito con un coltello da un malvivente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 gennaio 2020, a Monza, mentre era impegnato a girare un servizio sullo spaccio di droga, da mandare in onda nel corso di una delle prossime puntate di Striscia. Vittorio Brumotti, come apprendiamo dai siti che hanno già pubblicato la notizia, pare si sia salvato grazie al giubbotto antiproiettili che indossava: la lama del coltello avrebbe infatti oltrepassato la stoffa, ma fortunatamente senza ferirlo. Sembra però che non sia andata altrettanto bene al cameramen di Striscia la Notizia che in quel momento stava registrando il servizio con Vittorio Brumotti: secondo varie fonti, infatti, ... Leggi la notizia su lanostratv

