Roma Juve | Infortunio Zaniolo | giallorosso fuori in lacrime (Di domenica 12 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo nel corso della partita Roma Juve. Il calciatore esce dal campo in lacrime per via del forte dolore accusato. Grave Infortunio per Nicolò Zaniolo nel corso di Roma Juve. Il talento della squadra capitolina e della nazionale italiana ha dovuto abbandonare il campo per destinazione a seguito di un incidente di gioco. Per … L'articolo Roma Juve Infortunio Zaniolo giallorosso fuori in lacrime è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

juventusfc : KICK-OFF! | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! UNA PARTITA DA VIVERE INSIEME, DA VINCERE INSIEME! BENVENUTI A #ROMAJUVE… - juventusfc : ?? Sarri: «La Roma è una squadra molto tecnica» Il Mister presenta la sfida con i giallorossi ??… - juventusfc : Numeri e statistiche per prepararci a #RomaJuve ?? #InNumbers ?? -