Reddito di cittadinanza, imprenditrice accusa: “Non trovo operaie” (Di domenica 12 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza, imprenditrice marchigiana accusa: “Non trovo più operaie disponibili” L’introduzione del Reddito di cittadinanza, voluto dal M5S durante la parentesi governativa con la Lega, ha creato un assistenzialismo utile ma in certi versi anche pericoloso. Almeno a sentire i commenti di alcuni imprenditori che si trovano in difficoltà nel reperire personale, proprio in … L'articolo Reddito di cittadinanza, imprenditrice accusa: “Non trovo operaie” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

