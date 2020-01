Milan, Pioli: «Ibra è un riferimento: ci aspetta un girone importante» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Milan, Pioli parla dopo il successo contro il Cagliari: «Prestazione diversa dalle ultime. Ibrahimovic un punto di riferimento» Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa a margine della vittoria contro il Cagliari. Le parole del tecnico rossonero. «Abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime. La presenza di Ibrahimovic ci dà un punto di riferimento importante. Ci vorrà ancora del tempo, ma il successo è meritato ed ottenuto in un campo difficile. Moduli? Bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori, Leao e Castillejo sono stati bravi. Ci aspetta un girone di ritorno importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

acmilan : ??? #CagliariMilan: Coach Pioli's press conference ??? ?? LIVE at 2pm on the AC Milan Official App! ??… - PietroMazzara : A #Pioli serve un atto di coraggio: 5 partite con #Suso in panchina. San Siro, quando fischia un giocatore, è una s… - carlolaudisa : Aria di scambio tra #Inter e #Milan. La prossima settimana summit per #Politano da #Pioli e Kessie per #Conte -