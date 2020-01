Luciana Littizzetto torna a Che tempo che fa dopo la caduta e l’operazione: scopriremo comesta (Di domenica 12 gennaio 2020) Come farà Luciana Littizzetto a sedersi sulla scrivania di Fabio Fazio dopo il brutto incidente di cui è stata protagonista che l’ha costretta prima a mettere il gesso e poi a sottoporsi a una operazione proprio a Capodanno ? Lo scopriremo seguendo la puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 2. Nel comunicato stampa ufficiale della Rai si legge infatti che Luciana sarà presente in questa prima puntata del 2020 di Che tempo che fa. scopriremo le sue attuali condizioni di salute. Immaginiamo che con grande ironia la comica parlerà di quello che le è successo e racconterà i dettagli di questo suo bizzarro capodanno, passato tra sala gesso e sala operatoria. Luciana aveva aggiornato gli oltre 2,5 milioni di followers che la seguono sui social, sulle sue condizioni di salute rassicurando tutti. Dieci giorni di riposo, la sedia a rotelle e tanti libri da leggere, visto che non ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

rouges56 : Luciana Littizzetto e lo spot Swiffer: smorfie, papere e pernacchie - dusktilldowy : e luca argentero è andato, mancano solo luciana littizzetto e alessandra amoroso e siamo al completo - sumaistu47 : Braccia rubate ai cessi dei diurni delle stazioni. -