LIVE Sci alpino, Combinata Altenmark 2020 in DIRETTA: Federica Brignone tra le favorite per la vittoria (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della discesa libera di Altenmarkt – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Altenmarkt, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020. Tutte contro Mikaela Shiffrin. Si può riassumere così la gara odierna con l’americana grande favorita per la vittoria finale. La leader della classifica generale è l’unica che può competere per la vittoria sia nella prova di super-G sia in quella di slalom ed è proprio questo il grandissimo vantaggio su tutte le avversarie. La concorrenza comunque non manca, già a partire dalla nostra Federica Brignone, che ha vinto le ultime due combinate disputate in Coppa del Mondo, entrambe a Crans Montana. La valdostana deve provare a guadagnare su Shiffrin nella prova veloce e poi difendersi in slalom. Il podio è comunque ... Leggi la notizia su oasport

