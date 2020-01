LIVE Nadal-Djokovic 1-2, Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA: subito break del serbo in avvio di set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco a zero per lo spagnolo. 40-0 Grande difesa del maiorchino e Djokovic sbaglia ancora col dritto. 30-0 Ancora a rete con la palla corta il serbo. 15-0 Grandissima prima di Nadal, Nole ci arriva ma poi va a rete con la smorzata. 2-0 Djokovic! Conferma il break di vantaggio il serbo. A-40 Seconda vincente per il serbo. 40-40 Attacca col servizio Nole ma una volta a rete non incide come vorrebbe e Nadal lo punisce col passante frontale. 40-30 Vola via il dritto di Djokovic. 40-15 Servizio vincente per il serbo che può allungare. 30-15 Splendida palla corta di Nole che aveva costretto Nadal a fondo campo col suo dritto. 15-15 Grande risposta di Rafa col rovescio a una mano. 15-0 Apre il gioco con una prima vincente Nole. 1-0 Djokovic! subito break del serbo!! Primo set giocato su alti LIVElli, ma con molti errori. 40-A Non passa col ... Leggi la notizia su oasport

