Gf Vip | Salvo esagera con Pago | “Mi ammazzo con questo” | caos nella notte

Grande Fratello Vip 4 : i nominati della seconda puntata : Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano : Grande Fratello Vip 4 i nominati della seconda puntata sono: Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano. Come si vota? (video) A distanza di due giorni è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 4, venerdì 10 gennaio su Canale 5, con gli altri ingressi nella casa. In studio al timone del programma troviamo sempre Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo. In un regolamento super contorto che sembra richiamare i regolamenti in ...

Grande Fratello Vip 2020 - puntata 10 gennaio 2020 : nominati Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano : Il secondo appuntamento con Grande Fratello VIP non è stata solo l'occasione per far entrare il resto della ciurma di concorrenti (Fernanda Lessa, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez) ma è stata anche la puntata dei primi confronti per due concorrenti che hanno lasciato nel loro passato delle situazioni in sospeso. Chi come Pago che ha scoperto la presenza ...

Grande Fratello Vip - al televoto Salvo e Patrick : scontro fra due storici volti : Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella seconda puntata, al termine della diretta, è stato infatti attivato un televoto fra Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano, 2 dei volti storici del reality. Solo uno di loro verrà infatti salvato dai telespettatori da casa: l’esito del televoto verrà svelato nella puntata di mercoledì prossimo. Nuovi colpi di scena La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di contenuti e numerosi ...

Salvo Veneziano saluta la sua famiglia prima di entrare al Grande Fratello Vip : Salvo Veneziano è sicuramente uno dei volti simbolo del reality. Entrato nella Casa del Grande Fratello per la prima storica edizione, ci è tornato martedì scorso dopo 20 anni in veste di Highlander. Gli Highlander sono ex concorrenti del GF che ormai rientrano nella categoria delle celebrità, invitati nella casa per mettere a dura prova gli altri vip. Con lui anche Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Dopo tutti ...

L'emozionante post di Salvo Veneziano per salutare la famiglia prima del Gf Vip (FOTO) : Sposato da oltre vent'anni con Giusy Merendino, l'imprenditore è padre di 3 figli e già nonno di 2 nipoti, con un terzo in...

Salvo Veneziano età - altezza - peso - vita privata : tutto sul concorrente ‘vecchio’ e nuovo del GF Vip 2020 : Si è fatto già notare per spontaneità e simpatia ed è impossibile non ricordare Salvo Veneziano, lui che tra i concorrenti del Grande Fratello è stato uno dei primissimi a varcare la porta rossa. Pizzaiolo siciliano, è stato proprio il GF alla sua edizione di esordio a regalare a Salvo la notorietà, permettendogli di giungere ad un passo dalla vittoria, ‘scalzato’ dalla vincitrice Cristina Plevani. Classe 1975, Salvo è nato a Siracusa il 4 ...

GF Vip : Salvo Veneziano dedica l’edizione alla mamma di Pietro Taricone : È cominciato il Grande Fratello vip targato Alfonso Signorini. La prima puntata è andata in onda con vip e supervip pronti a darsi battaglia e per convivere. Ieri sera sono entrati nella casa anche Salvo Veneziano e Sergio Volpini, reduci della prima edizione del Grande Fratello, quella più famosa di tutte. La dedica di Salvo Veneziano A colpire al cuore durante l’entrata in Casa è stato Salvo: “Voglio dedicare questa edizione a una ...