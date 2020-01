Fonseca come Gattuso: “Il rigore è colpa mia, sono io che dico di costruire da dietro” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Passaggio corto di Pau Lopez a Veretout, che si incarta, si fa soffiare il pallone da Dybala e poi lo abbatte, per il rigore che porta la Juve in vantaggio a Roma 2-0, in soli dieci minuti. Il pasticcio però viene rivendicato dal tecnico giallorosso Fonseca, che esattamente come Gattuso nel commentare l’errore di Ospina che è costato la sconfitta al Napoli contro la Lazio, si prende la colpa della gestione “da dietro” del pallone: “sono io il principale responsabile di quell’errore. sono io che come allenatore sono convinto che la palla debba essere giocata partendo da dietro e non rilanciando. E’ una cosa in cui credo molto. Ci lavoriamo tanto. Non credo in un calcio non rischioso, credo in un calcio coraggioso”. Sulla questione tattica interviene anche Sarri, che a Sky spiega: “L’unica soluzione alternativa è mettere la palla ... Leggi la notizia su ilnapolista

