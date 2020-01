Domenica In, Eleonora Daniele parla della gravidanza e fa una proposta a Mara Venier (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuova puntata all’insegna delle emozioni quella di Domenica In: ospite di oggi Eleonora Daniele che si racconta tra la gravidanza in corso e l’amore della sua famiglia. L’intervista si apre proprio con l’annuncio in diretta a Storie Italiane: la conduttrice confessa di essere emozionatissima quella mattina. Girava già da un po’ la notizia sui social, ma voleva essere lei a dare il lieto annuncio al suo pubblico. “Non volevo più nascondere la pancia” ha rivelato Eleonora, raggiante col suo pancino: la bambina, che si chiamerà Carlotta, nascerà a giugno. Poi un tuffo nei ricordi: Mara Venier le mostra un filmato risalente a marzo, quando guardando una foto con sua nonna disse: “Se mai avrò una figlia femmina la chiamerò Carlotta, come mia nonna materna. Un modo per restituirle tutto l’amore che mi ha dato”. Scendono le prime ... Leggi la notizia su dilei

